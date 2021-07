Heisa over dode vissen nadat Natuurpunt vijver drooglegt: “Ze kunnen die toch in de Nete zetten?”

Lille

Dode vissen die achterbleven na het dempen van een vijver in het natuurgebied Kindernouw in Lille lokten al heel wat verontwaardigde reacties uit. Visliefhebber Sven Anthonis stapte zelfs naar de politie. Zijn Facebookbericht waarin hij zijn ongenoegen uit is al 10.000 keer gedeeld. Volgens Natuurpunt is het overgrote deel van het visbestand eerst wel uit de vijver gehaald. “Maar enkele vissen die in het slib vastzitten, kunnen we er niet op een veilige manier uithalen”, zegt Nico Paepen van Natuurpunt.