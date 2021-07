OPROEP. Zie jij jouw feestvakantie aan de Costa Brava in het water vallen?

Touroperatoren annuleren volop Spaanse feestvakanties nu het aantal besmettingen er steeds feller stijgt. De discotheken, die sinds 21 juni weer open zijn, spelen een grote rol in de besmettingshaarden.

Al zeker elf jongeren uit West-Vlaanderen keerden besmet terug na een feestvakantie in het Spaanse Lloret de Mar met organisatie Summer Bash. De organisatie, die momenteel 300 jongeren in Llorett de Mar heeft, overweegt nu de opschorting van reizen die nog moeten vertrekken. Ook organisatie Jongerentravel besliste om alle reizen naar Spanje zeker tot het einde van de maand te annuleren.

