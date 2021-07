Patrice Evra steekt de draak met Engeland in hilarisch filmpje: “De laatste keer dat ze iets wonnen, leefden de dinosaurussen nog”

Patrice Evra heeft weer van zich laten horen. Nadat de ex-speler van Manchester United een paar maanden geleden City-fan Liam Gallagher provoceerde , kan hij het nu niet laten om eens goed te lachen met Engeland. Na eerst stevig te hebben meegezongen op de tonen van Praise You richt Evra zich, getooid in een Engels truitje en met een pruik op, tot de Engelse voetbalfans.

“Dit is waar iedereen zo lang op gewacht heeft”, roept Evra, met een pak fish and chips in de hand. “De laatste keer dat Engeland een trofee won, leefden de dinosaurussen nog. Dus komaan, jullie kunnen het.” Om dan eens goed met zijn pak friet te schudden en te beweren dat de vis leeft. “Komaan Engeland, komaan! Coming home, coming home! Fish and chips, fish and chips!”

Het blijft een amusante kerel, die Evra.

Het filmpje: