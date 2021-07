Na de Rode Duivels en Wales brengt ook Engeland in halve finale eerbetoon aan Christian Eriksen

Net als Wales in de 1/8ste finale en België in de groepsfase komt nu ook Engeland met een eerbetoon aan Christian Eriksen. De Three Lions nemen het morgen in de halve finale op tegen Denemarken en daarbij laten ze het dramatische vooral met Eriksen dus ook niet onopgemerkt voorbijgaan. Aanvoerder Harry Kane zal net als Gareth Bale en Jan Vertonghen een shirt overhandigen aan de Denen, zo melden verschillende Engelse media.