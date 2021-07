COLUMN Shanna Wouters: Opa

Opa, zaliger, zou op 4 juli 101 geworden zijn. Zijn broer Gaston, die enkele jaren geleden overleed, haalde die gezegende leeftijd. Volgens hem waren de eerste 100 de moeilijkste jaren. Opa was een man van heel weinig woorden maar veel daden. Er was niks wat hij niet kon. Zo zag ik het toch als kind. Zelfs toen oma in het ziekenhuis lag en mama bij haar was, toverde hij een heerlijke maaltijd op tafel. Tot die dag had ik nooit geweten dat de man kon koken. Het was een soort stoemp en hij serveerde er pickles bij. Wel drie borden heb ik binnengespeeld. De grote kastrol hebben we met z'n twee tot de bodem helemaal leeggegeten! Mama kon enkel schaterlachen toen ze thuiskwam. Ja, cornedbeefstoemp van in de oorlog, dat kon hij maken. Zij was geen fan, ik des te meer. Opa was ook heel streng, te streng vond ik. Als kleine meid belandde ik vaak in de hoek. Van oma mocht ik er even snel weer uit. De deugnieterij die in me zat, laten we hier even helemaal buiten beschouwing. Het was een man die de oorlog had meegemaakt en daar nooit veel over zei. Tot ik meedeed aan de Druivenkoningin in Overijse. Toen begon hij vragen te stellen over de geografie ginder, hij kende de streek blijkbaar uit zijn oorlogsjaren. Maar later toen hij stierf, ontdekte we nog veel meer oorlogsdocumenten. Hierdoor kregen wij alleen maar meer vragen bij zijn oorlogsverleden, een antwoord kregen we niet meer. Hij reisde niet veel, wanneer mama en ik op vakantie gingen, was dat met oma in het kielzog. Opa bleef altijd thuis. Toch was hij werelds. En zeker een wereldburger, die elke dag met stip zijn Belangske las. Hij moest eens weten dat hij er vandaag zelf in staat. In een column geschreven door zijn eigen kleindochter dan nog wel. Al zou hij er niet veel woorden aan besteden, want dat deed hij nooit, al wist je wel snel hoe je het met hem had als het erop aankwam. Hij was ietwat mysterieus, maar ook barmhartig. De pastoor mocht elk jaar langskomen. Niet om te praten over Kerk of God en noch minder om geld te vragen. Nee, hij was welkom om een pint te drinken, samen op de tuinbank en over het leven en het dorp te praten. Zo was opa echt, rechttoe, rechtaan. Maar als ik eens ziek thuis moest blijven en bij hen op de zetel belandde, dan kwam hij ook stiekem zijn hand op mijn hoofd leggen om te voelen of ik nog koorts had. Ik ben me er bewust van dat ik heel fel op hem lijk. Zeker qua karakter en doorzettingsvermogen. Er was niets dat opa niet zelf probeerde op te lossen. Wat hij niet kon, leerde hij wel al doende. Dat is misschien nog wel onze grootste overeenkomst. Al is mijn fysiek wel anders en besef ik dat ik niet meer alles kan. Maar dan ben ik wel creatief genoeg om hulp in te roepen. Nog een grote gelijkenis is de nachtelijke invallen. "Er eens een nachtje over slapen" deed wonderen bij de man. Ook ik heb vaak de puzzel tegen de volgende ochtend gelegd om een probleem op te lossen. Ik kan niet anders dan trots zijn dat ik bepaalde eigenschappen van hem heb geërfd. Net zoals ik trots ben dat ik mijn groene vingers van oma heb meegekregen. Daarom herdenk ik niet de dag waarop ze overleden zijn maar vier ik elk jaar, nog steeds, hun verjaardag. Om de goede en leuke dingen te omarmen en dankbaar te zijn voor al wat we van hen meekregen!