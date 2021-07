Post-olympisch programma Remco Evenepoel bekend: EK en Ronde van Lombardije, géén Vuelta

Remco Evenepoel is momenteel in volle voorbereiding op de Olympische Spelen, die over een dikke twee weken van start gaan. Op 24 en 28 juli doet hij in respectievelijk de tijd- en de wegrit een gooi naar een medaille. Nu is ook bekend geraakt wat er na Tokio nog op het programma staat van Evenepoel.

Evenepoel herneemt in augustus met de Druivenkoers in Overijse. De Schepdalenaar staat daar voor de eerste keer aan de start. Daarna staat hij zoals voorzien niet aan de start van de Vuelta, maar neemt hij wel deel aan het Europees kampioenschap in het Italiaanse Trentino. Daar verschijnt Evenepoel aan de start van de tijdrit, waar hij zich na zijn titel in 2019 voor de tweede keer tot Europees kampioen probeert te kronen.

Ook daarna heeft Evenepoel nog ambities. Op 19 september doe hij op Belgische bodem een gooi naar de wereldtitel in het tijdrijden. En begin oktober staat er dan nog de Ronde van Lombardije op het menu. Het is daar waar Evenepoel vorig jaar zwaar crashte en zo een paar maanden buiten strijd was.