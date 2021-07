Anderlecht biedt te weinig voor Utrecht-spits Gyrano Kerk

Een nieuwe aanvaller aantrekken wordt een dure zaak voor het financieel gelimiteerde Anderlecht. De vervanger van Lukas Nmecha moet een zekerheid zijn, en dus richt RSCA zijn pijlen op meerdere spitsen. Het nieuwste target heet Gyrano Kerk. Die speelt al sinds 2012 bij Utrecht en is door zijn grote snelheid enorm goed in de omschakeling. Bij Utrecht was hij vorig seizoen goed voor 9 goals en 7 assists in 38 matchen, en hij kan zowel diep in de spits als op de flank uit de voeten. Paars-wit bood 4 miljoen plus een percentage op doorverkoop voor de Nederlander, maar Utrecht veegde dat bod van tafel. Zij mikken op 8 à 9 miljoen. Of Anderlecht weer aanklopt in de Domstad is afwachten. De Brusselaars zijn wel op stage in Nederland en oefenen zaterdag tegen Utrecht.

Naast Kerk circuleert ook de naam van aanvaller Evann Guessand (21) van Nice. De Fransman werd vorig jaar uitgeleend aan Lausanne en op zijn hoofd plakt een prijs van minstens 3 miljoen euro. Aangezien ook RB Salzburg en zelfs Club Brugge aan de spits gelinkt worden, wordt het een concurrentiestrijd. Christian Kouamé (23) van Fiorentina is dan weer een te dure vogel. Zelfs al krijgt Anderlecht straks de miljoenen binnen van Albert Sambi Lokonga die naar Arsenal trekt: zotte bedragen zal het niet bieden. De overgang van Sambi is wel nakend. De middenvelder vertrok niet mee op stage. Hij wordt eerstdaags in Londen verwacht om zijn transfer af te ronden.(jug)