Bondscoach Roberto Martinez evalueert zichzelf en spreekt donderdag

Een dag na de uitschakeling door Italië annuleerde bondscoach Roberto Martinez de voorziene persconferentie. De ontgoocheling was te groot, klonk het. Donderdag zal de bondscoach wel praten op een persconferentie om terug te blikken op het EK dat voor de Rode Duivels eindigde in de kwartfinale.

Maandag was er al een intern overleg met onder meer CEO Peter Bossaert. “Niet echt een evaluatie”, aldus Bossaert. “We zijn een modern bedrijf en er wordt permanent geëvalueerd. De buitenwereld heeft daar niet echt zicht op. We zullen hier lessen uit trekken.”

Welke lessen dat zijn, daar wil Bossaert niet verder op ingaan. Ook wie deel uitmaakt van het evaluatieteam, blijft geheim. Er is immers de vreemde situatie dat Martinez behalve bondscoach ook technisch directeur is en dus zichzelf moet evalueren.

“Zoals gezegd: er is een permanente evaluatie en die gebeurt grondig”, aldus nog Bossaert. “Voorts was dit louterend en kijken we al vooruit, naar de vele uitdagingen die nog komen. In september is er nog de WK-voorronde met verplaatsingen naar Wit-Rusland en Estland met tussenin een thuiswedstrijd tegen Tsjechië. Een maand daarna is er de eindronde van de Nations League. Even de ontgoocheling doorslikken en weer vooruitblikken, dat is de boodschap.” (lvdw)