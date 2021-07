Exclusiviteitscontract Niels Destadsbader en Karen Damen bij VTM niet verlengd

Karen Damen en Niels Destadsbader zullen nog wel op VTM te zien zijn. Zij in Familie hij als presentator van The Masked Singer. Maar geen van beide zal nog exclusief voor de commerciële zender werken.

Hun exclusiviteitscontract werd niet verlengd. Niels zal niet te zien zijn in de jury van Belgium’s Got Talent. Ook de presentatie van K2 Zkt. K3 zit er niet meer in. Die is nu in handen van Kürt Rogiers. Karen Damen houdt haar rol als jurylid in datzelfde programma voor bekeken.

Volgens het Laatste Nieuws en Dag Allemaal zou geld een discussiepunt geweest zijn voor Niels en VTM. Karen zou dan weer haar vrijheid terug willen en zich willen loswrikken van het K3-imago dat ze nog steeds heeft. VTM-woordvoerster Tine Danschutter bevestigt het nieuws. “Het klopt wel dat Karen niet langer exclusief verbonden is aan de zender.”