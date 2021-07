“Er zijn maar 31 inspecteurs voor ruim 6.600 Vlaamse kinderdagverblijven. Dat is veel te weinig. Het gevolg is dat de inspecteurs maar om de twee jaar langskomen. Dat is zowat één keer in de hele tijd dat een kind verblijft in de opvang. Wat als het al een jaar misgaat?”, klaagt Vlaamsparlementslid Celia Groothedde (Groen) aan op basis van cijfers die ze kreeg van minister Beke.