We zouden het bijna vergeten in alle EK-drukte, maar superster Lionel Messi (34) zit al sinds 1 juli zonder club. In de nacht van dinsdag op woensdag staat Messi met Argentinië in de halve finales van de Copa America tegenover het Columbia van Genk-verdedigers Daniel Muñoz, Carlos Cuesta en Jhon Lucumi.