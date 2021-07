Bij het 3D-onderzoek naar de ondergrondse mergelgroeven in Zussen werd een 500 jaar oude olielamp gevonden. De brandweer van Bilzen hielp de gemeentelijke dienst bij de afdaling door de smalle tunnel van 15 meter lang. “We gaan deze vondst bewaren totdat we er een mooie bestemming voor vinden. In een eigen mergelmuseum, bijvoorbeeld.”