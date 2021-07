Net geen toernooiwinst: Dimitri Van den Bergh strandt in finale Players Championship darts

Dimitri Van den Bergh (PDC-9) is er niet in geslaagd het Players Championship 17 op zijn palmares te schrijven. In het Engelse Coventry moest 26-jarige Antwerpenaar met 8-4 zijn meerdere erkennen in de Engelsman Stephen Bunting (PDC-18).

Op weg naar de finale versloeg Van den Bergh achtereenvolgens de Engelsman Peter Jacques (PDC/83) met 6-5, de Engelsman Josh Payne (PDC/63) met 6-1, de Ier Barry Keane (PDC-106) met 6-1 en de Nederlander Vincent van der Voort (PDC/27) met 6-1. Voor een plaats in de halve finale nam ‘The Dreammaker’ met 6-3 de maat van de Noord-Ier Brendan Dolan (PDC-32).

In de halve eindstrijd moest hij het opnemen tegen de Portugees José de Sousa (PDC-10) die de voorbije vijf onderlinge confrontaties won. In een zeer hoogstaande wedstrijd lukte Van den Bergh uitworpen van 170, 76, 90, 129 en 140 goed voor een 7-4 overwinning.

In de finale was de Engelsman Stephen Bunting (PDC-18) echter te sterk. Bunting nam een 4-1 en een 6-2 voorsprong. Van den Bergh milderde tot 6-4, maar Bunting was de betere en won de finale met 8-4.

Kim Huybrechts (PDC-37) zette in zijn eerste ronde de Pool Krzysztof Ratajski (PDC-13) met 6-5 opzij maar moest in de tweede ronde met 6-5 het onderspit delven voor de Tsjech Adam Gawlas (PDC-141). Ook Mike De Decker (PDC-75) strandde in de tweede ronde. Na 6-3 winst tegen de Engelsman Callan Rydz (Eng-54) was de Engelsman Jamie Hughes (PDC-34) in de tweede ronde met 6-1 te sterk. Geert De Vos (PDC-8) geraakte niet voorbij de eerste ronde waarin hij een 6-5 nederlaag leed tegen de Nederlander Niels Zonneveld (PDC-107).