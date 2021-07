Mark Cavendish won al twee ritten in deze Tour. — © Pool via REUTERS

Iedere dag beantwoordt één van onze wielerjounalisten of een deskundige een vraag die zich opdringt in de Ronde van Frankrijk. Hoe jammer of hoe knap vind je het dat Mark Cavendish het zegerecord van Eddy Merckx zou evenaren of verbreken? Sporza-journalist Carl Berteele geeft antwoord.