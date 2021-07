Lanaken

Een zwarte Mercedes is tijdens zijn vlucht voor de Nederlandse politie gecrasht op de brug over het kanaal Briegden-Neerharen in Smeermaas. De bestuurder werd maandagavond in de boeien geslagen. De politie heeft in een grote doek voorwerpen uit de auto gedragen. Het is niet duidelijk of het om de buit van een diefstal gaat.