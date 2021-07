Cynthia Bolingo is in bloedvorm en dat vlak voor de Olympische Spelen. Onze landgenote liep in Nancy een nieuw Belgisch record, twee dagen nadat ze haar beste tijd al eens verbeterd had op de 400 meter. Het BR staat nu op 50.29, waarmee Bolingo bijna een halve seconde sneller was (50.72) dan zaterdag en de beste Europese jaarprestatie noteerde.