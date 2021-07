Julian Alaphilippe is niet verrast dat hij niet meespeelt in het algemeen klassement van de Tour

Wereldkampioen Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) noemt het “geen verrassing” dat hij weggezakt is in het algemeen klassement van de Ronde van Frankrijk. “Ik heb nooit gezegd dat ik met de ambitie kwam om een goed klassement te rijden”, zei de 29-jarige renner, die voor het vertrek in Brest op 26 juni nog als een van de outsiders voor de eindzege genoemd werd.