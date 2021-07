Dinsdag trekt een depressie met kern via het zuidwesten van Engeland richting het noorden van de Noordzee. Daardoor komt er in Limburg een vrij krachtig windveld vanuit het zuidwesten te staan. Er kunnen windvlagen tot 50 a 55 kilometer per uur worden verwacht. In het noordwesten van de provincie kan dit ook eens 60 km/u worden.