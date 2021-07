Voor het eerst in 250 jaar kraanvogels geboren in Limburg. — © TV Limburg

Beringen

Voor het eerst in 250 jaar zijn er twee kraanvogels geboren in ons land en wel op het grondgebied van Beringen in de Vallei van de Zwarte Beek. Het is een groot compliment voor de Limburgse natuur dat twee kraanvogels ervoor kiezen om hier te broeden. Het wordt wel een uitdaging om de nestlocatie geheim te houden en om de vogels met rust te laten. Daarom is er de kraanvogelwacht opgericht. Vijf vrijwilligers patrouilleren regelmatig om de rust te bewaren. De twee jonge vogeltjes hebben zelfs al een naam gekregen: Gru en Dru.