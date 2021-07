Tadej Pogacar maakt exact twaalf minuten tijd voor babbel op rustdag Tour: “Ik wil de wereld laten zien wat ik allemaal kan”

De kopman van UAE-Team Emirates wil in deze Tour vooral tonen dat hij geen eendagsvlieg is die bij toeval vorig jaar de grootste rittenkoers van het jaar won. “Dat is één van mijn grootste motivaties”, klonk het. “Sommige mensen zeiden dat mijn overwinning van vorig jaar alleen was gebaseerd op één tijdrit. Aan hen wil ik laten zien hoe goed ik ben. Ik wil de wereld laten zien wat ik allemaal kan. Als iemand niet in mij gelooft, wil ik het tegendeel bewijzen. Dat zit in mij.”

Pogacar telt een riante voorsprong op zijn concurrenten. “We hebben een zware eerste week gehad, met veel valpartijen. Dat heeft veel energie gekost bij sommige renners (doelend op Geraint Thomas en Primoz Roglic, nvdr.). Ik ben zelf alleen tijdens de eerste dag gevallen, maar dat was maar een kleine crash. Ik had nauwelijks pijn. Anderen brachten het er slechter van af.”

“Ik ben blij met mijn vorm. Ik kan ongeveer het vermogen trappen dat ik van mezelf had verwacht. Ik ben deze eerste week bijna ongeschonden doorgekomen, al verliep die wel anders dan ik had verwacht met al die valpartijen in de eerste dagen.”

© AP

De Ventoux

“Ik voelde me het best tijdens rit acht, de rit naar Le Grand-Bornand (waar Dylan Teuns won en Pogacar het geel nam, nvdr.). Zondag was het wat minder, dat was meer overleven, maar dat geldt voor iedereen in het peloton. In die achtste rit wilden we als ploeg laten zien dat we sterk zijn en dat we de koers in handen kunnen nemen. Iedereen heeft het die rit fantastisch gedaan. Ik was trots op mijn team dat één van de sterkste ploegen is in deze koers. We zijn zeker sterk genoeg om deze trui te verdedigen tot in Parijs. Het is helemaal anders dan vorig jaar toen we al vroeg in de koers twee jongens verloren door valpartijen.”

Pogacar koerst met veel vertrouwen rond en hoopt de trui tot in Parijs te dragen. Dinsdag wacht een sprintetappe in principe, woensdag de dubbele beklimming van de Mont Ventoux. “Dit is een speciale plaats”, wist hij te vertellen. “Er zijn daar al veel dingen gebeurd in de geschiedenis van de koers, al ken ik niet alles. Ik heb veel zin om die rit te rijden en ik heb de etappe verkend. Ik wil het goed doen op de Ventoux.”

© BELGA

Uiteraard ging het ook heel kort over zijn prestaties die volgens sommigen toch wel verdacht zijn door zijn grote overmacht. Hoe wil hij het publiek overtuigen dat hij clean rijdt? “Er zijn enorm veel dopingcontroles”, was het antwoord. “Neem gerust zondag als voorbeeld. Toen had ik drie controles op één dag. Twee vóór de start van de etappe en eentje erna. Ik denk dat dit de manier is om hun ongelijk te aan te tonen.”