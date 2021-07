Na Jürgen Conings heeft nog een verdachte Limburger toegang tot wapens in Leopoldsburg. — © TV Limburg

Leopoldsburg

Ook na de vlucht van Jürgen Conings met oorlogswapens uit de kazerne zijn er nog altijd militairen met extreme ideeën die toegang hebben tot het munitiedepot in Leopoldsburg. Het klinkt onwaarschijnlijk. Maar de krant De Morgen kwam een militair op het spoor, die lid is van een motorclub uit Ham. De militaire inlichtingendienst waarschuwde voor de man, die tot voor kort veiligheidsofficier was bij het leger. Vervolgens werd hij van zijn post gehaald en hij mag nu - tot op de dag van vandaag - de wacht houden aan het munitiedepot, waar Jurgen Conings kon ontsnappen.