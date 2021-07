Politie Maasland heeft vorige week snelheidscontroles gehouden op meerdere plaatsen in de zone. Op de Breeërweg in Maaseik reed 13 procent te snel. Eén bestuurder haalde 104 km/u.

Liefst 61 procent was in overtreding op Watering. In de bebouwde kom Langs de Graaf reed 42 procent te snel. In de Dorpsstraat heeft de politie 31 procent geflitst. Op de Anrold Sauwenlaan was het overtredingspercentage 36 procent.