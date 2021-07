Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) wil dat er voor het einde van het jaar een actieplan komt met de prioriteiten voor de militaire inlichtingendienst ADIV voor volgend jaar. De Chef Defensie heeft intussen toegezegd dat ADIV meer personeel krijgt. Dat heeft Dedonder maandag verklaard in de Kamer, in een gedachtewisseling over het rapport dat het Comité I schreef naar aanleiding van de zaak Jürgen Conings.