COLUMN Limburgs Landschap - Dagpauwoog

Een van onze bekendste dagvlinders is zonder twijfel de dagpauwoog. Deze prachtige vlinder vliegt in menig tuin en natuurgebied rond. Niet de meest zeldzame, maar - zoals bijna alle vlinders - krijgt deze soort ook klappen. Jammer.Het meest opvallende bij deze mooie verschijning zijn de ‘ogen’ die je te zien krijgt als hij zijn vleugels openklapt. Je ziet er plots vier. Ik heb het gevoel dat ze wat hypnotiserend werken. Want ik kan mijn ogen alvast moeilijk afwenden van die van de dagpauwoog. Ze missen - wat deze vlinder betreft - dan wel een beetje hun doel. Ze zouden ons moeten afschrikken. Door sommige van zijn vijanden te confronteren met vier grote ogen die hen aankijken, hopen ze hen te verjagen of minstens even te doen schrikken. Net genoeg om weg te fladderen.De dagpauwoog zorgt in mijn huishouden trouwens voor heel wat discussie. Door deze kleurrijke verschijning blijft er in mijn tuin elk jaar een stevige hoek met brandnetels staan. Ik verdedig deze ‘onkruid-hoek’ met mijn leven. Omdat ik weet dat dit de plek is die ervoor zorgt dat er - mogelijk - dagpauwogen in mijn tuin gaan rondvliegen. De volwassen vlinders leggen eitjes op brandnetels en de rupsen die daar uitkomen, vinden die netels superlekker. Zo komen er weer nieuwe dagpauwogen uit de poppen gekropen met prachtige ‘ogen’ die mij aankijken. Het lijkt mij daarom de moeite om in een hoek van de tuin de brandnetels vrij spel te geven. Bovendien heb ik daar alvast geen werk om ze uit te trekken. Lang leve de luie tuinier, zou ik zeggen. De dagpauwoog zal je dankbaar zijn en de brandnetels ook een beetje.Foto's: vlinder - Dany Tielens / rupsen - Jan Leijskens