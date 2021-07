Graffiti in de Franse stad Lyon — © Hans Lucas via AFP

Het is in Frankrijk een race tegen de klok om zo veel mogelijk mensen te vaccineren nu de vakantie officieel begonnen is. Maar met slechts de helft van de volwassen bevolking die een eerste prik kreeg, loopt de vaccinatiecampagne bij onze zuiderburen erg traag. En dat kan ook voor ons gevolgen hebben. “De vierde golf wordt die van de niet-gevaccineerden”, zegt viroloog Steven Van Gucht.