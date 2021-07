Wirke. Dae zie werk heet door d’n daag toch en plezeer vindj in waat ‘r duit zal zie plaetske ouch waal vinje en den wètj ‘r woe d’r stuit Dae mins zal zich neet vervaele vindj ’t laeve leef en sjoeën en es ‘r zich den meug in ’t bèd lèktj kriegtj ‘r ouch nog leefdjesloeën Mer van leefdje kan m’n neet laeve Zoeëveul werk zitj inne kop nao ein oor of zeve slaope mót ‘r sangerdaags weer op. Kinders, Theo Van Dael.