Beverlo bruist dankzij buurtgericht netwerk

“Op verschillende manieren willen we de mening horen van de Bjévèlers. Via het buurtplatform, op verschillende activiteiten, tijdens huisbezoeken… Bewoners kunnen ideeën indienen met als ultieme doel Bjèvel terug bruisend te maken. Wil je samen de toekomst van Beverlo mee vorm geven? Laat dan zeker van je horen!”, aldus buurtwerker Liesbeth Brusselaers. “Een van de initiatieven is de oprichting van een buurtgericht netwerk. Via subsidies van Kind en Gezin willen we een netwerk uitbouwen in Beverlo dat met eenzelfde visie focust op gezinnen met kinderen, met specifieke aandacht voor gezinnen in een kwetsbare situatie.”Schepen van Samenleven Hilal Yalçin is tevreden met de opbouw van het netwerk: “In dit netwerk zitten heel wat partners die de handen in elkaar willen slaan, zoals de school Westakker, De Draaischijf vzw, stad Beringen, OCMW Beringen, Kind en Gezin, CLB, de wijkagent… Samen willen we inzetten op een aangename buurt waar het fijn vertoeven is.”Ook Jessie De Weyer, schepen van Participatiebeleid en Wijkontwikkeling is tevreden: “Afgelopen periode hebben we de inwoners, ondanks corona, samengebracht rond buurtbudgetten. Ze kregen financiële en logistieke steun om initiatieven uit te werken die de samenhorigheid in hun buurt versterkt. En nu is er, weer dankzij de samenwerking van stad Beringen met de partners en bewoners, een mooie zomerplanning opgesteld. Elke inwoner van Beverlo heeft deze al in zijn brievenbus gekregen. Ben je ook benieuwd naar de activiteiten in juli en augustus? Volg ‘Liesbeth Brusselaers Rimo’ op facebook.”