Lanaken Bubbelt met 'De Beesterij'

Geïnspireerd op Animal Farm van George Orwell werd het een boeiende vertelling op het prachtige domein van de Waterburcht in Lanaken. Benjamin, de eigenwijs stijfkoppige ezel, vertelde het onwaarschijnlijke verhaal van een boerderij waar de boer wordt buitengezet. Waar de dieren op hun achterste poten gaan staan en de mens een flink poepje laten ruiken. Waar alles op vier poten vriend en alles op twee poten vijand is. Er kwamen nieuwe wetmatigheden en zoetzaligheden, waar vooral de varkens van proeven en profiteerden. Want uiteindelijk waren zij toch van alle beesten het meest bijdehand? Ik citeer : "Geen mens zullen wij nog dragen Geen hand die ons nog slaat Hooi en haver, gerst en graan zullen slechts voor ons bestaan Deze droom komt naderbij en alle dieren worden vrij !"Het was een spetterend vertelspektakel om oren en poten bij af te likken en bittere pillen te slikken. Met hemelse en soms hemeltergende muziek gecomponeerd voor riek, spade, melkbus, oliekan, spanzaag en kruiwagen werd het voor de aanwezigen een prachtige happening. Noteer alvast zondag 18 juli: optreden Poppentheater Plansjet aan de waterburcht om 10.30 uur.