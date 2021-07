Don Bosco Gerdingen opent Boekenruilkast Kakelbont

In het voorjaar werd op de speelplaats al een Buitenbib geïnstalleerd, een kast met leesboeken en strips waarin de leerlingen tijdens de pauzes kunnen snuisteren. Intussen hebben ze de weg ernaar duidelijk gevonden. Omdat de boeken erin geregeld worden aangevuld en vervangen door andere, blijft het telkens weer een beetje ontdekken. En dat kunnen de jonge lezers wel appreciëren.De Ouderraad vond het tijd voor een volgende stap: tegen de buitenmuur van de school werd een heuse boekenruilkast geplaatst. Onder de bezieling van juffrouw Lea werd de kast door de leerlingen van het derde leerjaar fleurig versierd en ze kreeg van hen de naam Boekenruilkast Kakelbont. Passanten kunnen er zomaar boeken lenen om te lezen, of te ruilen voor zelf meegebrachte boeken.Begin juni werd Boekenruilkast Kakelbont feestelijk ingehuldigd, waarbij de derde klassertjes enthousiast het toepasselijke liedje "Lezen is een feest" zongen. Daarna werd de kast officieel in gebruik genomen door directeur Jos Evens en burgemeester Liesbeth Van der Auwera. De burgemeester wees erop dat Don Bosco de eerste school was in Bree om dit soort initiatief te nemen, en hoopte dat andere zouden volgen. Ze was aangenaam verrast te horen dat Kakelbont ook een Kinderzwerfboekenstation is, en vond het concept erachter erg de moeite waard. In de namiddag werden de leerlingen getrakteerd op voorleessessies door jeugdauteurs. Ze luisterden geboeid naar Rob Vangansewinkel, Stefan Boonen en de uit Bree afkomstige Elke Creemers, die voorlazen uit hun eigen boeken. Dat het leuk was bleek toen een leerling aan het einde van de namiddag kwam vragen of er nog boekjes kwamen. Maar die zal hij voortaan zelf moeten vinden, in de Buitenbib, of in de Boekenruilkast.