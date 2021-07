Kids Cafeejers uit het 6de leerjaar sluiten schooljaar af

Het was meteen ook het allerlaatste Kids Café Ham van dit schooljaar. Ondanks corona werden er maar liefst 34 namiddagen ingelegd onder deze noemer. Met wisselende maatregelen was er steeds een apart aanbod voor tieners uit het 5de, 6de leerjaar en middelbaar onderwijs. Ook waren er nog twee online bingo's toen alles weer even helemaal op slot was. Half september start Kids Café Ham terug met dit populaire open tienerconcept. In de zomer kan je via Speelplein Hampidoe nog deelnemen aan 'Kids Café Hampidoe', wel pas mogelijk vanaf het 6de leerjaar tot 4de middelbaar. Meer info op de speelpleinpagina en/of https://hampidoe.wordpress.com/