Okra gaat op bedevaart naar de Lourdesgrot in Wiemesmeer

35 leden vgingen op bedevaart naar de grot van Wiemesmeer. Meerdere leden deden de verplaatsing met de fiets, anderen met de auto. Kort bij de grot was omstreeks 12 uur een driegangenmenu voorzien in brasserie ’t Forum. Daarna vertrok het gezelschap naar de grot. Pastoor-deken Jaak Janssen zorgde voor een sfeervolle eucharistieviering. Gelukkig bleef het droog zodat alles in openlucht kon doorgaan. De deken had ook nog een kleine verrassing voor alle aanwezigen: iedereen kreeg een flesje met gewijd water en daarop het logo van de Mariafeesten 2021. Een mooie attentie bij gelegenheid van de 25-jaarlijkse Mariafeesten in Bree.Na een tasje koffie, of wat sterkers, werd deze fijne dag afgesloten en konden de fietsers aan hun tocht van 35 km naar huis beginnen.