Groetjes uit Limburg! Dit zijn de mooiste zomerfoto’s van onze lezers

LEES OOK. Stuur hier uw mooiste zomerfoto’s in en zie ze schitteren in Goesting

Maak in de maand juni, juli of augustus van dit jaar een prachtige foto in eigen provincie die de schoonheid van Limburg en/of dat heerlijke zomergevoel alle eer aandoet, en stuur ‘m in via bovenstaande link. De allermooiste beelden krijgen elke zaterdag een plek op de backcover van Goesting, en komen in een poll terecht: eentje in juli, en eentje in augustus. Wie de meeste stemmen verzamelt, wint een iPhone 12. Hoe schoon is dat?

Dit zijn onze favorieten van deze week. Je vindt deze beelden ook terug op de backcover van weekendmagazine Goesting op zaterdag 10 juli.

Foto ingestuurd door Annick Germeys

“Lunchbreak halfweg onze wandeling op de top van de Oudsberg. Genieten van het prachtige panorama, ook dit is Limburg”, stuurt Annick Germeys uit Hasselt, na een wandeling in de duinengordel in Oudsbergen.

Foto ingestuurd door Marijke Heylen

“Deze libelle laat zijn vleugels drogen in het zonnetje bij het ochtendgloren.” Marijke Heylen kon het kiekje vastleggen in Oudsbergen.

Foto ingestuurd door Urbain Vrijdaghs

Urbain Vrijdaghs uit Heers stuurt deze foto van een prachtig veld vol klaprozen in, “met warme groeten uit Engelmanshoven in Sint-Truiden”.

Foto ingestuurd door Roger Maes

Genieten van een ijsjes langs de Maas in Dilsen.