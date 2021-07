PODCAST. ‘Gruwel in het maïsveld’: de dag dat Gabby Hessels verdween

In de zesde episode van onze misdaadpodcast ‘Van Moord tot Verdict’ reconstrueren we de moord op Gabby Hessels uit Zichen-Zussen-Bolder (Riemst) in 2007. Het 18-jarige meisje werd na een fuif op gruwelijke wijze verkracht en vermoord in een maïsveld.

Gabby Hessels is net afgestudeerd als kapster wanneer ze op zaterdag 30 juni 2007 met haar vrienden naar de jaarlijkse openluchtfuif in Zichen-Zussen-Bolder trekt. Maar wat een prachtig avondje uit had moeten worden, draait uit op een drama: Gabby zal nooit meer thuiskomen. In Zichen-Zussen-Bolder is de verontwaardiging groot. In deze gemeenschap waar iedereen iedereen kent gebeurt haast nooit iets, en nu is er plots een meisje spoorloos. Het dorp is in shock, en meteen worden er linken gelegd met een andere verdwijning, bijna dag op dag twee maanden eerder, toen Annick Van Uytsel uit Diest – net als Gabby Hessels – niet terugkeerde van een fuif.

Gabby Hessels.

Bijzondere verhoortactiek

Op maandag 2 juli 2007 vervliegt alle hoop op een goede afloop, wanneer het lichaam van Gabby wordt gevonden op de terreinen van een steenfabriek in Kesselt, Lanaken. Petra en Huub, de ouders van Gabby, krijgen vreselijk nieuws te verwerken: hun dochter werd op beestachtige wijze verkracht en vermoord in een maïsveld, waarna haar moordenaar het lichaam begroef in een loods van de steenfabriek. Zichen-Zussen-Bolder is verbijsterd. Niet alleen is een meisje genadeloos uit de hechte gemeenschap weggerukt, óók de vermoedelijke dader is één van hen. Het gaat om Erwin Lodders, een 28-jarige steenarbeider die bekend staat als een sympathieke, hardwerkende jongeman. Iedereen die hem kent, reageert vol ongeloof.

Desondanks ziet de politie voldoende elementen om aan te nemen dat Lodders meer weet, vertelt rechercheur op rust Mathieu Miscoria in de tweedelige podcast. Hij en zijn collega Michel Claesen, eveneens rechercheur bij politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst, zorgen met hun bijzondere verhoortactiek voor de finale doorbraak. Hoe de rechercheurs precies te werk gaan, legt Miscoria in de podcast tot in detail uit.

“Leven van ouders is ook beëindigd”

De ouders van Gabby Hessels komen niet aan het woord. Omdat ze veertien jaar na de feiten nog altijd zwaar te lijden hebben onder het tragische verlies van hun enige kind. Wel vinden ze het belangrijk dat hun dochter een stem krijgt. Die rol nemen Malisu, de hartsvriendin van Gabby en Bert Partoens, de advocaat van Gabby’s ouders, op zich. “Voor Huub en Petra was Gabby hun alles”, vertelt meester Partoens. “Ze hebben destijds veel moeite moeten doen om een kind te kunnen krijgen, en dan gebeurt dit… Eigenlijk kan ik zeggen dat met het doden van Gabby ook het leven van de ouders werd beëindigd. Die mensen zijn één en al verdriet. Toen, en nu nog steeds. Het is nooit goed gekomen, en ik durf te zeggen dat het ook nooit meer goed zál komen.”

