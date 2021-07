Mark Cavendish wilde maar één ding doen op de rustdag, maar dat ging niet zoals gepland

De Britse sprinter van Deceuninck - Quick-Step wilde eigenlijk maar één ding doen, zo liet hij weten op Instagram. “Een bad nemen”, liet Cavendish weten. Alleen, dat ging niet zoals hij gehoopt had. De kuip in zijn hotelkamer was veel te klein en de ‘Manx Missile’ is nu niet bepaald de grootste.

“Mijn benen zijn letterlijk de kortste van alle soorten die ooit op aarde bestaan hebben en dit is hoe ik in mijn bad zit. ‘First world problems’, maar toch...”

Collega Luke Rowe merkte fijntjes op dat hij denkt dat Cavendish in de gootsteen zat, wat ook de mening van Peta Cavendish was.