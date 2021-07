Eigenlijk hadden we het vrijdag al voor de aftrap moeten weten: we kónden niet winnen van de Italianen. Want zij speelden in het wit. Sinds de achtste finale verloor nog geen enkele witte outfit. De witte Zwitsers kegelden er topfavoriet Frankrijk uit, en de witte Tsjechen stuurden Nederland naar huis. Toeval of zever in pakskes? Blijkbaar niet helemaal.