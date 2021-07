Meisje (4) ontdekt brandje tijdens naspelen van scène uit ‘Frozen’: “Papa gaat me vermoorden!”

Een Amerikaanse peuter was vorige week druk bezig met de Disneyfilm Frozen na te spelen, toen ze rook opmerkte. Amelia (4) zag dat de airfryer van het gezin in brand was gevolgen en zat duidelijk nog in haar rol toen ze “papa gaat me vermoorden!” uitriep. Vader Daniel was zijn tanden aan het poetsen, maar snelde naar de keuken toen zijn dochter hem verwittigde en gooide het brandende keukenapparaat buiten. De beelden van het incident leveren de ouders ook heel wat kritiek op. “Waar waren ze?”, klinkt het op sociale media. “Houden ze hun kinderen niet in de gaten? En hebben ze geen brandalarm?”