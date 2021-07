WIMBLEDON. Matteo Berrettini stoomt door naar kwartfinales, Ashleigh Barty voor het eerst bij de laatste acht

Matteo Berrettini (ATP 9) heeft zich maandag eenvoudig gekwalificeerd voor de kwartfinales op Wimbledon. Het Italiaanse zevende reekshoofd won in drie sets met 6-4, 6-3 en 6-1 van de Wit-Rus Ilya Ivashka (ATP 79). Voor het eerst in zijn carrière schaart Berrettini zich bij de laatste acht op het Londense gras. Bij de vrouwen gingen Aryna Sabalenka en Ons Jabeur door.

Berrettini ontmoet in de kwartfinales ofwel het Duitse vierde reekshoofd Alexander Zverev (ATP 6) ofwel de Canadees Felix Auger-Aliassime (ATP 19).

Sabalenka en Jabeur ontmoeten elkaar

Aryna Sabalenka (WTA 4) en Ons Jabeur (WTA 24) hebben zich bij de vrouwen geplaatst voor de kwartfinales. Net als Jabeur schopte Sabalenka het nog nooit zo ver op de All England Club. Voor Sabalenka is het zelfs de eerste kwartfinale op een grandslamtoernooi.

De als tweede geplaatste Wit-Russin versloeg de Kazachse Elena Rybakina (WTA 20) in drie sets in de vierde ronde: 6-3, 4-6 en 6-3. Bij de laatste acht neemt Sabalenka het op tegen Jabeur. De Tunesische won met 5-7, 6-1 en 6-1 van de Poolse Iga Swiatek (WTA 9), die vorig jaar de eindzege pakte op Roland Garros.

© ISOPIX

Pliskova schaart zich bij laatste acht

De Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 13) heeft zich maandag geplaatst voor de kwartfinales op Wimbledon.

Het achtste reekshoofd maakte in de vierde ronde korte metten met de Russische wildcard Liudmila Samsonova (WTA 65): 6-2 en 6-3. Pliskova staat voor het eerst in de kwartfinales op het Londense gras. Bij de laatste acht neemt Pliskova het op tegen de winnares van het duel tussen de Amerikaanse Madison Keys (WTA 27) en de Zwitserse Viktorija Golubic (WTA 66).

Topreekshoofd Barty naar kwartfinales

‘s Werelds nummer een Ashleigh Barty heeft zich maandag bij de laatste acht geschaard op Wimbledon.

In de vierde ronde versloeg het Australische topreekshoofd de Tsjechische Barbora Krejcikova (WTA 17) in twee sets met 7-5 en 6-3. Barty treft in de volgende ronde ofwel de Britse wildcard Emma Raducanu (WTA 338) ofwel de Australische Ajla Tomljanovic (WTA 75).

In 2019 won Barty Roland Garros. Op het Londense gras staat ze voor het eerst in de kwartfinales.