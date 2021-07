Anderlecht doet bod op Nederlandse aanvaller Gyrano Kerk

LEES OOK. Anderlecht op stage vertrokken zonder Albert Sambi Lokonga: miljoenentransfer naar Arsenal bijna rond

De kans is groot dat de clubleiding van Anderlecht zich op korte termijn weer in Utrecht meldt. Kerk is al seizoenenlang de gevaarlijkste aanvaller van de Utrechters, die al rekening hielden met buitenlandse belangstelling. Naar verluidt ziet Kerk een overstap naar Anderlecht zitten.

Afgelopen seizoen was Kerk in 34 Eredivisie-duels goed voor acht treffers en zes assists.