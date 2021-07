De militaire inlichtingendienst ADIV heeft “ernstige fouten” gemaakt in het dossier van Jürgen Conings. Dat staat in een rapport van het Comité I, het orgaan dat de inlichtingendiensten controleert. Om 15.30 uur wordt het rapport besproken in het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.