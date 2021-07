Buurtbewoners positief over nieuw Natuurplan voor De Maten

De Natuurpunters vertelden hoe ze de natuur-, de klimaat-, en de belevingswaarde van het gebied de komende 24 jaar verder gaan versterken. De deelnemers onthaalden het plan positief. 65 jaar geleden werd het natuurreservaat De Maten als vierde Belgisch natuurreservaat erkend. Een Limburgse primeur. Bijna 50 jaar geleden werd het natuurgebied erkend als beschermd onroerend erfgoedlandschap, omwille van zijn uitzonderlijke natuur en wetenschappelijke waarden. De laatste 20 jaar wordt het gebied met grote zorg beheerd door Natuurpunt. Voor De Maten zijn 11 habitats Europees instandhoudingsdoelstellingen vastgelegd en 20 beschermde dieren- en plantensoorten. Natuurpunt stemt het beleid en beheer hierop af. De omvorming van een twintigtal bosfragmenten naar open natuur, vooral voor het middengedeelte en langs de vijvers, kadert hierin. De grauwe klauwier, boomkikker, woudaap, roerdomp, nachtzwaluw, heikikker, knoflookpad, boomleeuwerik, heischraal grasland, droge heide, duingrasland, vochtige heide profiteren hiervan. Door boomopslag en struiken langs en op de oevers van de vijvers weg te halen worden de dijken hersteld en wordt de wateroppervlakte vergroot. Zo krijgen verdoken oeverplanten meer kans om te groeien. Met bijzondere aandacht kijken de buurtbewoners naar twee soorten zonnedauw: de kleine en rond. De Maten is gekend voor zijn bijzondere oevervegetatie en veenslenken, open water en overgangsveen. De vernattingsprocessen aan de vijvers en in moerasgebieden leiden tot meer veenvorming, waardoor enorm veel koolstof opgenomen kan worden. Vennen bergen nog veel meer koolstof dan bomen. Zo krijgt de klimaatwaarde van ‘De Maten’ een stevige boost. De omvormingsmaatregelen worden gespreid over 24 jaar, de looptijd van het beheerplan. Er zal dus kleinschalig gewerkt worden, waardoor de impact op fauna en flora tot een minimum beperkt blijft. De oudere bosstukken blijven beschermd als waardevol bos. Het gaat over een te behouden bosoppervlakte van ruim 70 ha, in beheer van Natuurpunt.Tijdens de wandelingen kwam de roerdomp over ons heen gevlogen, en in de verte een lepelaar! Het woudaapje “blafte” in het riet en we hoorden de snor op drie plaatsen in een vijver. Voortekens dat het Natuurbeheerplan goed zit? Na de wandeling praatten de Natuurpunters nog na met de buurtbewoners bij een glaasje. De deelnemers waardeerden het initiatief en willen graag betrokken worden bij de uitwerking van het natuurbeheerplan. Wil je ook eens meewandelen? Elke eerste zondag van de maand trekt Natuurpunt met geïnteresseerden De Maten in.