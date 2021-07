Hasseltse Straatnamen: Erasmuslaan

Desiderius Erasmus werd rond 1466 geboren in Nederland als onwettig kind van een priester en zijn huishoudster. Onder een nog bestaand houten beeld van hem staat vermeld: “…in Gouda verwekt, in Amsterdam geboren”. Hij studeerde Latijn en Grieks in Deventer en later in ’s-Hertogenbosch. Hij trad in het klooster en volgde een theologiestudie in Parijs. Uit geldnood schreef hij zijn eerste boek “Adagia”, een verzameling spreekwoorden, het eerste succesboek in de jonge geschiedenis van de boekdrukkunst. Als humanist gingen zijn tolerantiegedachten vooral over de begrippen vrijheid en vrede. Voor christenen stelt hij dat de mens vrij is maar dat een christen geen tiran of slavendrijver mag zijn. Zijn meest bekende werk is wel zijn “Lof der Zotheid”, waarin hij een “zot” allerlei misstanden van zijn tijd laat uitspreken, die hijzelf van de Kerk niet mocht zeggen. Erasmus schreef in het Latijn, dat was in die tijd de internationale voertaal voor geschoolde mensen. De grootste Erasmuscollectie vindt men in de Bibliotheek Rotterdam. In 2016 is op het Grotekerkplein van Rotterdam een bijzonder Erasmusmonument ingehuldigd: een grote losstaande muur, opgetrokken uit majolicategels met zijn afbeelding en zijn teksten in het Latijn, Engels en Nederlands. “De grutsten dènker van zèènen tèèd