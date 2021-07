PXL geeft nieuwe studenten startgids als ultieme wegwijzer

Studenten die zich inschrijven aan Hogeschool PXL krijgen vanaf dit jaar een startboek mee met daarin alles wat ze moeten weten over het studentenleven aan PXL. "Dat gaat van heel praktische zaken, zoals hoe inloggen op je studentenmail, het juiste bedrag van het studiegeld, informatie over de lessenroosters over pagina’s die te maken hebben met het studentenleven in Diepenbeek en Hasselt tot de juiste info over de leerateliers en faciliteiten bij leerstoornissen", zegt algemeen directeur Ben Lambrechts.

“We merkten dat studenten die in het hoger onderwijs starten, heel veel praktische vragen hebben” aldus Diensthoofd Studentenadministratie, Karen Weis. “Deze info kan je op verschillende websites terugvinden, maar we dachten dat het voor onze nieuwe studenten veel handiger zou zijn om alle nuttige info in één boek te bundelen”. Een boek dat ze hun hele studiecarrière aan PXL kunnen bijhouden en dat je als student (of als ouder) regelmatig kan doornemen. Hogeschool PXL wil sterk inzetten op transparante communicatie met zijn studenten. Dit startboek is een duidelijk voorbeeld daarvan. De schrijfstijl van het startboek is ook aangepast aan de lezer, waardoor moeilijkere, technischere info ook gemakkelijker toegankelijk zal worden voor de nieuwe studenten. “In zoverre wij het kunnen controleren, is het een unicum in Vlaanderen. Hogeschool PXL is de eerste hogeschool die een allesomvattend startboek meegeeft aan zijn nieuwe studenten”, aldus Karen Weis. De inschrijvingen op Hogeschool PXL starten op 1 juli 2021. Studenten kunnen ervoor kiezen om langs te komen op de campus (op afspraak), of zich volledig online in te schrijven. “We merken dat studenten toch staan te springen om hun inschrijving in orde te maken, onze afsprakenplanner begint voor de eerste weken al goed vol te lopen”.