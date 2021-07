PXL trakteert studenten op gratis pizza

“We hebben het nuttige aan het aangename gekoppeld”, aldus Marleen Schepers, departementshoofd PXL-Green & Tech. “Heel wat studenten moesten vandaag sowieso naar de campus komen voor examenfeedback en dus hebben we hen een extra reden gegeven om zeker naar Diepenbeek af te zakken: gratis pizza’s, dat gaat er bij studenten altijd wel in.” (lacht) Marie-Julie Maes, studente elektromechanica, is blij met het initiatief: “Pizza, dat doet me onmiddellijk denken aan Italië, zon, zee, strand en ‘amore’. Fijn om op deze manier – samen met m’n vrienden en jaargenoten – een moeilijk jaar te kunnen afsluiten.” Marleen Schepers: “Onze studenten verdienen dat ook echt, want ze hebben veel veerkracht en discipline getoond de afgelopen maanden. Ook heel fijn om te zien dat er nogal wat laatstejaars aanwezig zijn. Die hadden geen examens – wel hun stage en bachelorproef – maar aangezien onze officiële proclamaties pas in september georganiseerd kunnen worden, is dit de ideale gelegenheid waarop ze hun vrienden nog ‘ns kunnen zien voordat de zomervakantie start.”