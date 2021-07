Verkoop Rode Duivelssjaals voor Herkse organisaties brengt 590 euro op

Men kon deze kopen in 't Opstapje (sociale 2de handswinkel) en in het EK Dorp van Herk Sport. Het streefdoel was om 100 sjaals te verkopen. Dank zij de mooie samenwerking met Herk Sport werden er maar liefst 118 sjaals aan de man gebracht. Per verkochte sjaal aan 5 euro gaat er 1 eruo naar het Kabouterbos aan het Beukenhof, 2 euro naar het Amfitheater aan de Beemdgalm en 2 euro naar 't Opstapje op de Sint Truidersteenweg. Resultaat van deze actie: 118 euro steun voor het Kabouterbos, 236 euro steun voor het Amfitheater en 236 euro steun voor 't Opstapje. De vrijwilligers danken iedereen voor hun steun en kijken alvast uit naar de volgende sjalenverkoop tijdens het WK 2022. Organisaties uit Sint-Lambrechts-Herk of Halen die graag willen deelnemen aan deze actie kunnen contact opnemen met 't Opstapje.