Het is zomer en dat zullen we geweten hebben! Geniet van een barbecue in de tuin, een terrasje of een snoepreisje. Om optimaal te kunnen genieten van de zon en van elkaar deelt Billie.be elke week zomerhacks die jou het leven net dat tikkeltje gemakkelijker maken. Deze week: zo lopen je beautyproducten niet meer uit in je bagage.

Wat is het probleem? Wie op vakantie gaat met de auto of het vliegtuig heeft het al wel eens meegemaakt: een flesje shampoo, douchegel of zonnemelk dat tijdens het reizen begon te lekken. Het resultaat is niet alleen een halflege fles shampoo, ook de rest van de toiletzak en soms je halve koffer is een zootje.

De oplossing? Eigenlijk is het best simpel. Verzamel alle schoonheids- en hygiëneproducten die je wil meenemen en draai er overal de dopjes af. Neem er een rol huishoudfolie bij en leg over de opening van elk flesje een stukje folie. Zorg dat de folie groot genoeg is, zodat je de randjes mooi om de fleshals kan wikkelen. Nadien draai je er overal de dopjes weer op. Vergeet hetzelfde niet te doen voor de terugreis.