Hasselt

Omdat gevreesd werd voor een hotelbrand zijn de gasten van Radisson Blu in Hasselt vanochtend uit hun bed gelicht en geëvacueerd. De brandweer was snel ter plaatse en stelde een stroompanne vast. Daardoor was in de kelder de noodgenerator op diesel aangesprongen. De uitlaatgassen deden het personeel het brandalarm indrukken. Er vielen geen gewonden en er was geen schade.