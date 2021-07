Drie op vier bedrijven maken zich zorgen over watertekort . — © TV Limburg

Het klinkt misschien vreemd, nu we een natte zomer beleven. Maar driekwart van de bedrijven maakt zich zorgen om een dreigend watertekort. Dat blijkt uit een bevraging van Voka Limburg bij 300 ondernemingen waar water een belangrijke rol speelt. Regenweer wisselt steeds meer af met periodes van grote droogte. En dus is bijna elk bedrijf bezig met efficiënt waterbeheer. 80 procent wil verder water besparen. “De overheid - en dit geval is dat de Vlaamse regering en bevoegd minister Zuhal Demir - moet duidelijkheid bieden en met een beleid op de lange termijn komen”, zo luidt de oproep van Voka.