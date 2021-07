Limburgse coronatestcentra draaien op volle toeren

Sint-Truiden

Op een 15-tal plaatsen in onze provincie kan je je laten testen op het coronavirus voor je op reis vertrekt. Wie nog niet volledig gevaccineerd is, moet een negatieve PCR-test kunnen voorleggen voordat je naar het buitenland kan reizen. De overheid biedt ook twee gratis tests aan. In het testcentrum aan het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden merkt men dat de reizigers gretig gebruik maken van de gratis tests. 55 reizigers schuiven vandaag aan om zich te laten testen. De capaciteit ligt er op 150 reizigers per dag. Wij gingen er een kijkje nemen.