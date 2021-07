19-jarig Belgisch talent tekent bij Lotto Soudal: “Philippe Gilbert is mijn idool en nu word ik zijn ploegmakker”

Arnaud De Lie, jong Belgisch talent van 19 jaar oud uit Lescheret (Belgisch Luxemburg), stapt op 1 januari 2022 over van het Lotto Soudal Development Team naar het WorldTeam. Hij tekende een overeenkomst voor twee jaar.

De Lie is pas eerstejaarsbelofte, maar overtuigde dit jaar en vorige seizoenen met sterke resultaten. Afgelopen seizoen werd De Lie Belgisch kampioen in de juniorescategorie en werd hij derde op het Europees kampioenschap in Plouay. Naast zijn titel, die hij in Anzegem behaalde, werd hij ook eindwinnaar van de Beker van België. Hij pakte winst in de Vlaams-Brabantse Pijl en top-10-plaatsen in Harelbeke en Parijs-Roubaix.

“Voor mij is dit meer dan een droom die uitkomt. Bij aanvang van dit seizoen wist ik, door coronasituatie, niet eens wat 2021 zou brengen. Ik heb Lotto Soudal blijkbaar toch kunnen overtuigen”, vertelt De Lie.

Idool Gilbert

Arnaud De Lie’s eerste seizoen bij de beloften in 2021 begon erg laat, maar in zijn allereerste wedstrijd - meteen tussen de profs - stond De Lie na afloop van de GP Vermarc samen op het podium met Álvaro Hodeg, die de wedstrijd won. Daarop vertrok De Lie naar de Giro U23 waar hij drie keer in de top tien eindigde. Zaterdag soleerde hij nog naar de overwinning in GP Color Code in Bassenge, de eerste wedstrijd van de U23 Road Series.

“Meerdere ploegen toonden interesse, maar ik heb heel bewust voor Lotto Soudal gekozen. Zij hebben mij de kans gegeven goed ondersteund de beloftecategorie aan te vatten. Ik mocht in januari mee op stage in Spanje met onder meer Brent Van Moer, John Degenkolb, Tim Wellens en Philippe Gilbert. Phil is mijn idool. En nu word ik ploegmaat van hem…”

Klassiek renner

De Lie ziet zichzelf vooral als een klassiek renner, ondanks het feit dat hij ook snel is en een behoorlijke chrono kan rijden.

“Geef me toch maar wat tijd. Mijn tijdrit moet sowieso nog beter en allicht de rest ook. Dat ik te vroeg prof word? Ik denk het niet. Kijk naar wat renners als Remco Evenepoel en Tadej Pogačar presteren. Ik wil me zeker niet met hen vergelijken, maar ook ik ben erg ambitieus”, besluit De Lie.

“Ambitie is de eerste stap”, zegt Lotto Soudal General Manager John Lelangue. “Arnaud is een groot talent en we zullen zuinig met hem omspringen. Stap voor stap, zoals we met al onze jongeren doen. We hebben er inmiddels veel, maar alles past in een weldoordacht project. We bouwen aan de toekomst en in 2021 hebben onze jongeren zich al goed laten zien. Ook Arnaud zal ons niet teleurstellen. Wij rekenen op hem, maar hij mag vooral ook op ons rekenen.”