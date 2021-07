Laatste dag van Jeff Bezos als Amazon CEO: gestart in een garage, nu rijkste man op aarde

Jeff Bezos (57) begint maandag aan zijn laatste dag als CEO van Amazon. Op exact dezelfde dag als die waarop hij 27 jaar geleden het bedrijf oprichtte, zwaait hij af. Toen startte hij met een lening van zijn ouders in een garage, nu behoort Amazon tot de machtigste ondernemingen ter wereld én heeft hij een eigen vermogen van meer dan 170 miljard euro. “De wereld heeft best wel wat aan hem te danken”, zegt Martijn Arets, auteur van de Platformrevolutie. “Maar hij heeft de wereld ook redelijk brutaal naar zijn hand gezet, wat best wel wat negatieve effecten heeft.”